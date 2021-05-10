15+ лучших онлайн-курсов обучения Python разработчиков. Платные и бесплатные 2021-2022. Рейтинг, сравнение, цены.

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В этом обзоре разберём ТОП онлайн-курсов Python. На курсах научат профессии «Разработчик Python» начинающих с нуля (включая трудоустройство), обучат языку программирования Python (он же «Питон») и фреймворку Django, научат разработке веб-сайтов, работать с базами данных, тестировать код, создавать простые и сложные модульные программы.

Содержание

1 место. Курс «Профессия Python-разработчик» — Skillbox

https://skillbox.ru/course/profession-python/
Стоимость: в рассрочку 4 692 рублей/месяц
Перейти на официальный сайт →

На практике научитесь писать программы и разрабатывать веб-приложения с индивидуальной помощью от наставника. За 12 месяцев станете востребованным разработчиком, даже если вы новичок в программировании. Опыт программирования не нужен. 80 000 рублей зарплата начинающего специалиста.

  • Длительность 12 месяцев
  • Пишем код с первого урока
  • Командный дипломный проект
  • Оперативная поддержка от преподавателей 


Кому подойдёт этот курс

  • Новички в коде

Тем, кто только решил стать программистом, но не выбрал, в какой сфере собирается работать. Python — язык универсальный.

  • Начинающие разработчики

Тем, кто уже осваивает Python самостоятельно или по учебникам. Но некому задать вопрос и обратиться за помощью.

 

Чему вы научитесь

  1. Создавать простые и сложные модульные программы: от консольных скриптов до чат-ботов
  2. Тестировать код
  3. Оптимизировать старые и/или неудачные веб-приложения
  4. Работать с базами данных
  5. Понимать место Django в семействе веб-фреймворков
  6. Структурировать проект так, чтобы он был поддерживаемым
  7. Использовать промышленные средства разработки: Git, PyCharm
  8. Создавать соответствующие современным требованиям веб-приложения

 

Помощь в трудоустройстве

  • Рекомендации по составлению портфолио и резюме
  • Подготовка к собеседованию в компаниях-партнёрах
  • Реальные заказчики на защите диплома
  • Персональные консультации по развитию карьеры


Программа

Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.

  • 31 тематический модуль
  • 133 онлайн-урока
  1. Python Basic
  2. Python-фреймворк Django
  3. Python Advanced
  4. Веб-верстка
  5. Универсальные знания программиста
  6. Английский для IT-специалистов
  7. Система контроля версий Git

Профессиональные навыки:

  • Python Core
  • Чистый код
  • Работа с внешними API мессенджеров
  • Система контроля версий Git
  • Async/await
  • Парсинг сайтов, работа с изображениями и базами данных
  • Работа с фреймворком Django
  • Веб-вёрстка


Диплом Skillbox
Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.

Подробнее о курсе Python →

2 место. Курс «Программист Python» — GeekBrains

https://gb.ru/professions/python_developer
Стоимость: 96 000 ₽ или в рассрочку 5 333 рублей/месяц
Перейти на официальный сайт →
  • Обучение востребованной профессии с нуля за 8 месяцев
  • Заработок от 60 000 руб./мес. в компании или на фрилансе
  • Купите этот курс до 12 мая, получите бесплатно еще 4 программы и освойте больше полезных навыков

Как проходит обучение

Живое общение с экспертами-практиками
В курсе более 80% вебинаров с преподавателями: вы зададите вопросы по теме и быстро получите обратную связь. Записи занятий останутся в личном кабинете навсегда: вы сможете возвращаться к ним после обучения.

Много практики
После каждого урока вы потренируетесь на практических заданиях. Преподаватель оценит работу, даст обратную связь и подскажет, как сделать лучше.

Поддержка наставника
У каждого ученика есть наставник, который всегда на связи и помогает с домашними заданиями. Работа с наставником позволяет быстрее и лучше усвоить материал.


Программа

Вы начнете с основ и получите знания, необходимые для старта карьеры. Вас ждут актуальная программа, 2–3 вебинара в неделю и 2 месяца стажировки.

115 часов обучающего контента

228 часов практики

  • Видеокурс Основы языка Python
  • Базовый курс
  • Основы языка Python
  • Основы реляционных баз данных. MySQL
  • Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс
  • HTML/CSS. Интерактивный курс
  • Базовый курс JavaScript
  • Основы Django Framework
  • Django Framework. Инструменты оптимизации
  • Клиент-серверные приложения на Python
  • Стажировка в GeekBrains

 

Помимо знаний и навыков вы получите:

Удостоверение о повышении квалификации
Мы работаем на основании государственной лицензии № 040485 и выдаём успешным выпускникам удостоверение, которое подтвердит ваши знания, а также сертификат.

Методические материалы
У вас останутся наработки преподавателей, фреймворки и методики, которые будет удобно использовать и после обучения.

Доступ к комьюнити
Вы познакомитесь с другими студентами и обменяетесь инсайтами. Наши выпускники поддерживают связь и после окончания обучения.

 

Ключевые навыки

  • Валидная кроссбраузерная и блочная вёрстка сайтов
  • Использование препроцессоров LESS
  • Разработка с использованием Twitter Bootstrap
  • Разработка программ на языке программирования Python как в процедурном, так и в объектно-ориентированном стиле
  • Разработка системных скриптов с применением стандартных и сторонних библиотек (виртуальное окружение virtualenv)
  • Опыт работы с JSON, HTTP
  • Разработка собственного движка сайта
  • Работа с файлами, базой данных MySQL и SQLite
  • Знание основ синтаксиса языка SQL и проектирования базы данных
  • Применение IDE и полезных приемов авто-проверки кода
  • Делегация событиями и управление структурой DOM
  • Знания внутреннего устройства интерпретатора JavaScript
  • Внедрение шаблона проектирования MVC
  • Проектирование логики веб-сайтов, успешная реализация эффективной авторизации и регистрации пользователей
  • Создание быстрых и безопасных веб-сайтов

Отзывы на сайте.

Подробнее о курсе Python →

3 место. Курс «Python-разработчик с нуля» — Нетология

https://netology.ru/programs/python
Стоимость: 56 940 ₽ или в рассрочку 4 745 рублей/месяц
Перейти на официальный сайт →
  • Освоив Python, вы сможете работать в разных областях: от разработки сайтов до игр и приложений
  • Учим на практике — в вашем портфолио будет четыре полностью работоспособных проекта.
  • Формат обучения – вебинары по вечерам и практика
  • Диплом – о профессиональной переподготовке

 

Кому подойдёт курс

Новичкам

Учитесь под присмотром профессионалов. Вы получите структурированные знания, готовое портфолио и сможете пройти стажировку в крупной компании


Frontend-разработчикам

Python — отличное решение для разработки серверной части. Расширяйте знания — они помогут повысить вашу стоимость и продвинуться по карьерной лестнице


Backend-разработчикам

Python содержит много готовых библиотек и является прекрасной альтернативой PHP для быстрой разработки. Вы получите новые возможности развития в профессии и углубите свои навыки

 

Программа курса

  1. Основы языка программирования Python
  2. Git — система контроля версий
  3. Курсовой проект «Облачный архиватор»
  4. Английский язык для начинающих разработчиков
  5. Базы данных
  6. Python продвинутый
  7. Курсовой проект VKinder
  8. Django
  9. Курсовой проект «Интернет-магазин»
  10. Python в веб-разработке

 

Реализованные проекты

  • Облачный архиватор
  • Сервис знакомств
  • Интернет-магазин
  • Backend приложения для автоматизации закупок в розничной сети
  • Приложение для финансового планирования


Ключевые навыки

  • Работа с GIT и GitHub
  • Работа с данными на Python
  • Создание веб-сервисов на Django
  • Работа с базами данных
  • Работа с API сторонних сервисов
  • Юнит-тестирование
  • Работа с методами непрерывной интеграции — CI/CD 
  • Работа с ПО для автоматизации развёртывания и управления приложениями — Docker
  • Знание SQL для работы с Python

 

Мы поможем с трудоустройством
Вас ждёт бесплатная программа трудоустройства Центра развития карьеры


Оформите резюме и сопроводительное письмо
Научитесь выгодно презентовать свои сильные стороны, чтобы получать больше откликов компаний

Узнаете, как найти работу
Познакомитесь с площадками для поиска работы, получите доступ к бирже проектов Нетологии, стажировкам и вакансиям партнёров

Подготовитесь к собеседованию
Научитесь рассказывать о себе последовательно и без стресса, правильно реагировать на вопросы работодателя и завершать беседу

Создадите портфолио
Научитесь оформлять портфолио так, чтобы работодателю было удобно изучать ваши работы и у него осталось хорошее впечатление

Научитесь работать на себя
Узнаете, где искать первых заказчиков, как выстраивать с ними коммуникацию и защитить свои права.

Подробнее о курсе Python →

4 место. Курс «Fullstack-разработчик на Python» — SkillFactory

https://skillfactory.ru/python-fullstack-web
Стоимость: в рассрочку 5 139 руб./мес.
Перейти на официальный сайт →
  • Формат онлайн
  • Уровень с нуля
  • Длительность 15 месяцев


Для тех, кто хочет:

  • Освоить программирование
  • Устроиться на работу python-разработчиком
  • Создавать свои веб-проекты

 

Освойте профессию Fullstack-разработчик на Python от SkillFactory

  1. Получите навыки за 15 месяцев
    Научитесь программировать на Python и JavaScript и станьте фулстек-разработчиком. Вы изучите фреймворки Django и React, SQL, а также познакомитесь с DevOps-практиками и основами Linux.
  2. Начните карьеру сразу после обучения
    Через 15 месяцев обучения наш карьерный центр поможет вам подготовиться к собеседованию и предложит несколько вакансий на выбор. Перед этим мы проконсультируем вас о состоянии рынка и предложим пройти имитацию технического интервью.
  3. Выполняйте проекты и экспериментируйте
    На протяжении всего обучения вас будут сопровождать опытные менторы — разработчики с многолетним опытом. Они ответят на любой вопрос по теории, а также дадут подробную обратную связь по практическим заданиям и проектам.
  4. Учитесь в любом месте и в любое время
    На этом онлайн-курсе мы проведём вас до уровня крепкого junior-специалиста: без отрыва от работы вы сможете изучить новую профессию и изменить свою карьеру. А фундаментальная база по основам computer science и теории алгоритмов поможет вам быстрее расти в профессиональном плане.
Подробнее о курсе Python →

5 место. Курс «Факультет Python-разработки» — GeekBrains

https://gb.ru/geek_university/python
Стоимость: в рассрочку 5 550 руб./мес.
Перейти на официальный сайт →

Получите одну из самых востребованных IT-профессий. Вы освоите Python, научитесь писать программы и веб-приложения. Реализуете 6 проектов для портфолио, а мы дадим гарантию трудоустройства.

  • Длительность – 16 месяцев
  • Результат – 6 проектов в портфолио
  • Гарантия – Трудоустройство после обучения
  • Формат обучения – Онлайн, 2 раза в неделю

Навыки после обучения:

  • Программирование на Python
  • Вёрстка сайтов на HTML, CSS, Bootstrap
  • Frontend-разработка на JavaScript
  • Создание сайтов на Django Framework
  • Знание алгоритмов и структур данных
  • Создание клиент-серверных приложений для десктопа
  • Создание приложения с REST API
  • Знание методологий Agile и Scrum

 

Программа обучения

Подготовка

  • Видеокурс «Как учиться эффективно»
  • Основы программирования Интерактивный курс
  • Базовый курс
  • Видеокурс Основы языка Python

Введение в backend-разработку

  • Встреча с деканом факультета
  • Основы языка Python
  • Рабочая станция
  • Основы реляционных баз данных. MySQL
  • Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс
  • Итоги четверти

Frontend и backend интернет-магазина

  • HTML/CSS. Интерактивный курс
  • Базовый курс JavaScript
  • Основы Django Framework
  • Django Framework. Инструменты оптимизации
  • Django REST framework
  • Итоги четверти

Сетевой чат

  • Клиент-серверные приложения на Python
  • Базы данных и PyQT
  • Итоги четверти

Командная разработка выпускного проекта

  • Архитектура и шаблоны проектирования на Python
  • Командная разработка по методологии Agile/Scrum
  • Итоги четверти 

Курсы вне четверти

  • Компьютерные сети. Интерактивный курс
  • Продвинутый курс JavaScript
  • Подготовка к поиску работы
  • Подготовка к собеседованию Python-разработчика
  • Методы сбора и обработки данных из сети Интернет

Дополнительные курсы от компаний-партнёров

  • Автоматизация тестирования (Java)
  • Информационная безопасность
  • Машинное обучение на Python
  • Авторизация в мессенджере через блокчейн
  • Виртуальное окружение в Python
  • Индивидуальное предпринимательство и фриланс
Подробнее о курсе Python →

Курс «Python-разработчик» — Skillbox

https://skillbox.ru/course/python-basic/
Стоимость: в рассрочку 3 850 руб./мес.
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Вы научитесь программировать на востребованном языке, получите опыт в разработке и сможете начать карьеру программиста на Python.

  • Длительность 6 месяцев
  • Реальный проект в портфолио
  • Обучение на практике
  • Доступ к курсу навсегда

 

Чему вы научитесь

  1. Писать чистый код

Познакомитесь с синтаксисом Python, узнаете правила хорошего тона в программировании и научитесь писать лаконичный код, понятный вам и другим разработчикам.

  1. Понимать алгоритмы и структуры данных

Изучите основные алгоритмы и структуры данных и научитесь их реализовывать в Python. Узнаете, как оценивать сложность алгоритмов.

  1. Создавать программы на Python

Научитесь создавать программы на Python в разных стилях: императивном, объектном и функциональном.

  1. Работать с сетью

Поймёте, как устроено клиент-серверное взаимодействие, научитесь работать с GET- и POST-запросами.

  1. Тестировать код

Освоите методы отладки и тестирования — сможете находить и исправлять ошибки в своём или чужом коде. Научитесь пользоваться библиотекой requests.

 

Как проходит обучение

  • Изучаете тему
    В курсе — практические видеоуроки.
  • Выполняете задания
    В том темпе, в котором вам удобно.
  • Работаете с преподавателем
    Закрепляете знания и исправляете ошибки.
  • Защищаете дипломную работу
    И дополняете ею своё портфолио.

Программа

Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.

  • 31 тематический модуль
  • 133 онлайн-урока
  1. Введение
  2. Основы работы с Python
  3. Операторы, выражения
  4. Условный оператор if, ветвления
  5. Условный оператор if: продолжение
  6. Цикл while
  7. Цикл for: циклы со счётчиком
  8. Цикл for: особенности работы с range
  9. Цикл for: работа со строками
  10. Вложенные циклы
  11. Числа. Типы int и float
  12. Функции: начало
  13. Особенности float
  14. Установка и настройка IDE
  15. Базовые коллекции. Списки
  16. List: Методы работы со списками
  17. Представления списков
  18. Базовые коллекции. Строки
  19. Базовые коллекции. Словари
  20. Базовые коллекции. Кортежи
  21. Функции: продолжение
  22. Работа с файлами
  23. Исключения: работа с ошибками
  24. Введение в ООП
  25. Основные принципы ООП
  26. Итераторы и генераторы
  27. Декораторы: базовый уровень
  28. Углублённая работа с классами и встроенные декораторы
  29. Декораторы: продвинутый уровень
  30. Функции: Конец
  31. Библиотеки для работы с данными
  32. Бонусный модуль. Основы работы с сетью 
Подробнее о курсе Python →

Курс «Профессия Python-разработчик: бесплатный доступ к 3 модулям» — Skillbox

https://skillbox.ru/course/profession-python-trial/
Стоимость: бесплатно
Перейти на официальный сайт →

На практике научитесь писать программы и разрабатывать веб-приложения с индивидуальной помощью от наставника. За 12 месяцев станете востребованным разработчиком, даже если вы новичок в программировании. Начните учиться бесплатно!

  • Бесплатный доступ к трём модулям
  • Пишем код с первого урока
  • Командный дипломный проект
  • Оперативная поддержка от преподавателей
Подробнее о курсе Python →

Курс «Python-разработка для начинающих» — Нетология

https://netology.ru/programs/python-free
Стоимость: бесплатно
Перейти на официальный сайт →
  • Запишитесь на двухнедельный курс и изучите основы разработки на Python
  • Создайте планировщик задач и Telegram-бот — даже если раньше не программировали
  • Вебинары, домашние задания и тесты
  • Уровень с нуля
  • Стоимость – бесплатно

 

Что даст вам курс

Поймёте основы разработки
Познакомитесь с веб-разработкой, разберётесь в понятиях backend- и frontend-разработки

Узнаете возможности Python
Разберётесь, где используется Python, и сможете выбрать подходящее направление. Поймёте, какие перспективы в карьере дает знание этого языка


Погрузитесь в Python в интенсивном режиме
Познакомитесь с синтаксисом и логикой работы языка, научитесь работать с данными и изучите базовые конструкции

 

Программа курса

6 часов теории и 15 часов практики

  1. Знакомство с Python и его возможностями
  2. Первая программа
  3. Функции. Разработка приложения ToDo
  4. Создаём первого Telegram-бота
  5. Превращаем программу ToDo в бота
  6. Вопросы и ответы
Подробнее о курсе Python →

Курс «Fullstack-разработчик на Python» — Нетология

https://netology.ru/programs/fullstack-python-dev
Стоимость: 89 940 ₽ или в рассрочку 3 747 р./месяц
Перейти на официальный сайт →
  • Научитесь самостоятельно создавать сайты и веб-приложения на Python и JavaScript
  • Выполните 7 проектов для портфолио и решите больше 200 практических задач
  • Сможете искать работу и проходить собеседования уже с середины обучения
  • Формат обучения – онлайн-занятия 2–3 раза в неделю + домашние работы
  • Уровень – с нуля
  • Диплом – о профессиональной переподготовке установленного образца

 

Что вы будете уметь после обучения

  1. Верстать сайты в HTMLи CSS
  2. Разрабатывать клиентскую часть сайта на JavaScriptи React
  3. Работать с изменениями кода проекта с помощью Gitи GitHub
  4. Решать задачи на Pythonи разрабатывать сайты при помощи фреймворка Django
  5. Применять принципы клиент-серверного взаимодействия и работать с базами данных
  6. Работать с APIсторонних сервисов и проводить Unit-тестирование

 

Ключевые навыки

  1. Вёрстка сайтов в HTML и CSS
  2. Frontend-разработка на JavaScript и React
  3. Работа с изменениями кода проекта с помощью Git и GitHub
  4. Решение универсальных задач с использованием Python
  5. Разработка сайтов с помощью фреймворка Django
  6. Применение принципов клиент-серверного взаимодействия
  7. Работа с базами данных с ипользованием SQLAlchemy и PostgreSQL
  8. Работа с API сторонних сервисов
  9. Unit-тестирование при помощи PyTest и Jest
Подробнее о курсе Python →

Курс «Python для начинающих» — GeekBrains

https://gb.ru/courses/112
Стоимость: бесплатно
Перейти на официальный сайт →

Python — универсальный язык. Он входит в пятерку самых используемых на GitHub. На Python написан основной код игр World of Tanks, Battlefield 2 и Civilization 4. Intel, Cisco и HP используют этот язык, чтобы автоматизировать тестирование софта и веб-интерфейсов. Python любят инди-разработчики и сотрудники Google, Facebook, Яндекса. Он ускоряет научные расчеты и обработку больших данных.


Познакомьтесь с языком на практике — запишитесь на интенсив “Python для начинающих” и создайте небольшую игру за 2 часа! Python работает на всех популярных платформах. Вы можете переносить свои разработки из Windows в Linux или наоборот без изменения кода.

Чему Вы научитесь

  • Устанавливать интерпретатор Python и инструменты разработчика;
  • Подключать библиотеку Turtle;
  • Работать с 2D-графикой;
  • Реализовывать игровую логику и клиент-серверное взаимодействие.


Что Вы получите

  • Видеозаписи всех онлайн-занятий
  • Методички и практические задания
  • Общение с одногруппниками
  • Сертификат об окончании обучения
Подробнее о курсе Python →

Курс «PYTHON-РАЗРАБОТЧИК» — Университет искусственного интеллекта

https://neural-university.ru/python-developer
Стоимость: Нет информации
Перейти на официальный сайт →

Цели курса

Научиться писать на Python с нуля
В течение курса вы изучите Python и популярные фреймворки и научитесь решать широкий спектр задач с помощью данного языка.

Создать портфолио проектов
В процессе курса вы создадите несколько проектов, которые можно будет показать потенциальным работодателям / клиентам.

Трудоустроиться
По завершении курса вы сможете устроиться middle или junior разработчиком
на Python.

 

Программа обучения

Ниже вы можете посмотреть полную программу обучения с описаниями всех тем.

  1. Введение в курс. Настройка рабочей среды, знакомство с популярными библиотеками
  2. Основы python. Переменные, ввод / вывод, условия, циклы
  3. Последовательности. Строки, списки, множества, словари
  4. Функции. Параметры, области видимости, lambda-функции
  5. Модули, библиотеки, пакеты. Git
  6. Тестирование функций с pytest
  7. Работа с файлами. Кодировки, сериализация данных, json
  8. Генераторы, тернарные операторы, исключения, декораторы
  9. Основы объектно-ориентированного программирования. Принципы ООП
  10. Тестирование классов с unittest, pytest
  11. ООП. Магические методы, утиная типизация, статические методы
  12. REST запросы с requests. Работа с API
  13. Основы HTML/CSS. Bootstrap
  14. Парсинг HTML
  15. Создание ботов для Telegram
  16. Веб-сайт на Flask. MVC
  17. Основы реляционных баз данных. Sqlite, PostgreSql
  18. Object Relational Mapping (ORM), SQLAlchemy
  19. Множественное наследование, дескрипторы, метаклассы, слоты
  20. Веб-сайт на Django. Django ORM
  21. Django Forms
  22. Class-based views (CBV). Наследование моделей
  23. Работа с пользователями. Регистрация, авторизация, система прав
  24. Тестирование в Django и Flask. Генерация данных с mixer
  25. Пагинация, шаблонные фильтры, сигналы. Менеджеры и магические методы моделей. Контекстные процессоры
  26. Оптимизация сайта на Django. Основные инструменты, кэширование. Основные команды linux
  27. Развертывание сайтов на Flask, Django. Wsgi, gunicorn, nginx. Безопасность
  28. Введение в веб-сервисы. Django REST Framework
  29. Создание веб-сервиса. Проектирование web-api
  30. Создание контейнеров для web-приложений
Подробнее о курсе Python →

Курс «Python - разработчик» — «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана

https://www.specialist.ru/track/dp-python
Стоимость: 85 690 р.
Перейти на официальный сайт →

Вы будете знать:

  • понятия и определения программирования
  • методологии программирования
  • основы проектирования баз данных
  • алгоритмы написания программ для решения наиболее часто встречающихся задач
  • синтаксис и структуру данных языка Python


Вы будете уметь:

  • переводить свои идеи в работоспособный код, решать сложные задачи бизнес-логики
  • использовать модули стандартной библиотеки Python
  • создавать свои объекты на Python и ими пользоваться
  • создавать, тестировать и прототипировать микросервисы на примере создания полноценного веб-приложения
Подробнее о курсе Python →

Курс «Python Разработчик» — Университет ИТМО

http://profi.ifmo.ru/python-developer/
Стоимость: 41 000 р.
Перейти на официальный сайт →

ПРОГРАММА

Модуль 1. Базис

  • Введение. Интерпретатор. Получение справки. Модули
  • Ввод и вывод. Среда выполнения, параметры интерпретора, сеансы
  • Строки, списки, кортежи, словари (+множества)
  • Итерации и циклы, функции, генераторы, lambda (+сопрограммы)
  • Объекты и классы, объекты функций
  • Модули, пакеты и дистрибутивы
  • Декораторы. Исключения
  • Тестирование, отладка, оптимизация


Модуль 2. Стандартная библиотека

  • Встроенные функции и типы
  • ​Структуры данных
  • Встроенные исключения
  • Функции стандартной библиотеки


Модуль 3. Python объектно-ориентированное программирование

  • Основные понятия, классы, инкапсуляция данных
  • Конструкторы, перегрузка операций
  • Множественное наследование, полиморфизм, абстрактные классы, метаклассы, обработка исключений
  • Динамические структуры данных
  • Проектирование приложений на базе Шаблонов Проектирования (Design Patterns)
  • Принципы классификации паттернов проектирования
  • Паттерны проектирования классов и обьектов
  • Архитектурные системные паттерны
Подробнее о курсе Python →

Курс «Python Developer. Professional» — Otus

https://otus.ru/lessons/python-professional/
Стоимость: 70 000 рублей
Перейти на официальный сайт →

Разработчик Python. Углубленный уровень

Best Practice по решению прикладных задач и освоению инструментов, применяемых программистом при разработке инфраструктурных решений, веб-приложений, систем контроля качества и аналитических систем.

 

После прохождения курса у вас будет:
— 9-12 (в зависимости от желания выполнять опциональные задания) выполненных ДЗ на все темы курса,
— 1 мини веб-проект,
— богатый список литературы и референсов для ознакомления и углубления знаний программистов,
— код и материалы занятий, соединенные вместе в виде jupyter-ноутбуков,
— видеозаписи всех вебинаров занятий,
— проектная работа на интересную вам тему Сравнительная таблица курсов Python. Базовый курс, Python. Продвинутый курс и Web Python.

Подробнее о курсе Python →

Курс «Профессия Python-разработчик» — Бруноям

https://brunoyam.com/online-kursy/python-s-nulya
Стоимость: 47 400 рублей
Перейти на официальный сайт →

Практический онлайн-курс по Python: от Git и алгоритмов до django и unit-тестирования. Вы получите все необходимые навыки и знания для старта работы в Python программировании (Junior Python Developer). Последнее обновление курса – Апрель 2021 года.

Курс составлялся на основе вакансий и требований компаний к python-разработчикам. Всё необходимое добавили, ненужное убрали – вам осталось посмотреть, всё выполнить и получить профессию. Сложность повышается поэтапно, поэтому вы можете учиться и без начальной подготовки в этой сфере.

Ваши кураторы – действующие python-разработчики. В процессе обучения они будут помогать с вашим проектом, корректировать действия и давать советы на основе своего опыта.

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Курс «Программирование Python. Продвинутый уровень» — Softline

https://edu.softline.com/vendors/softline/programmirovanie-na-yazyke-python-prodvinutyj-uroven/
Стоимость: 34 650 руб.
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На курсе вы получите базовые навыки объектно-ориентированного программирования, познакомитесь с базовыми элементами языка Python. Вы научитесь создавать объектно-ориентированные приложения на языке Python, сможете выполнять первичную обработку данных на языке Python, ориентироваться в стандартной библиотеке языка Python.

Python — один из самых популярных языков программирования для начинающих программистов из-за своего простого в освоении синтаксиса. Он входит в список наиболее востребованных на сегодняшний день языков программирования (по данным Stack Overflow), обходя Java, C, C++ и R. Высококвалифицированные преподаватели Учебного центра Softline научат вас основам программирования на Python и объяснят, как пользоваться фреймворками. Вы обучитесь работе со стандартными и расширенными библиотеками, основными алгоритмами и структурами данных.

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Курс «Программирование на Python 3» — Shultais Education

https://shultais.education/courses/python-3
Стоимость: 4700 ₽
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ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ

Уроки программирования на Питон 3 с нуля формируют у учеников устойчивые навыки работы с языком, а также развивают логическое мышление.
Пройдя обучение, вы научитесь:

  • Устанавливать и запускать интерпретатор Python.
  • Работать со встроенными типами данных.
  • Создавать и изменять файлы в разных кодировках.
  • Работать с кортежами, списками и словарями.
  • Избегать и исправлять распространенные синтаксические и логические ошибки.
  • Перехватывать и обрабатывать исключения.
  • Управлять потоком выполнения программ.
  • Использовать циклы для обхода списков, словарей и файлов.
  • Проектировать и использовать функции для решения разных типов задач.
  • Работать с модулями и библиотеками.
  • Создавать виртуальные окружения и устанавливать новые пакеты.
  • Создавать собственные классы и объекты.
Подробнее о курсе Python →

«Онлайн-курс по Python» — Irs.Academy (Hedu)

https://irs.academy/kurs_po_python
Стоимость: 13650 ₽
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Освой Python и стань востребованным и высокооплачиваемым программистом.

После окончания курса вы сможете

  • Освоить ведущий язык программирования, на котором написаны коды игры World of Tanks, активно применяемый в разных областях;
  • Успешно работать с 2D-графикой;
  • Использовать и подключать библиотеку Turtle;
  • Написать программу под собственные задачи;
  • Создать свой проект с учетом всех индивидуальных задач и запустить его в работу.

 

Программа курса по Python

Урок № 1 – Знакомство с программой, интерфейс

На первом уроке вы узнаете, где используется программное приложение и какие задачи оно решает. Приведем список существующих аналогов и их сравнительные характеристики. Расскажем об особенностях программного приложения, обсудим тонкости работы с ним. Благодаря этому уроку, вы начнете знакомство с программой.

Урок № 2 – Обзорный урок: основы программирования

На втором занятии мы поучимся мыслить, «как машина» – поговорим о языке программирования и языке команд. Вы узнаете, как поставить и передать задачу компьютеру. Мы разберем, что такое блок-схемы и примеры компьютерного решения простейших задач. Вы познакомитесь с основными понятиями в программировании: циклом, логикой, переменными, выражениями, базами данных, операторами, условиями и т.д.

Урок № 3 – Основы программирования в Python

На третьем уроке у нас состоится знакомство с базовыми типами: численными, логическими, строками, байтовыми строками и объектом None. Также мы рассмотрим переменные, типы данных и функции. Остановимся на ветвлении и циклах, а также на управлении потоком. Вы узнаете, какие в программе есть модули и пакеты. Еще мы выясним, что такое виртуальное окружение. После этого урока вы сможете написать бота.

Урок № 4 – Функциональное программирование

На четвертом занятии мы поработаем со списками и кортежами, затем изучим словари и множества. Рассмотрим использование функций и файлов. Выясним, что такое функциональное программирование. Определим, что такое декораторы и генератор. После этого занятия вы сможете добавить в бота функционал.

Урок № 5 – Веб-программирование

На пятом занятии вы узнаете, что такое HTML и CSS. Мы рассмотрим применение BeautifulSoup и Bootstap. Попрактикуемся в работе с ботами: что такое рефакторинг и зависимости. Коснемся документации и работы с диалогами. Узнаем, зачем делают анализ данных, познакомимся с реляционными базами данных и их использованием. Выясним, что такое управление правами доступа, декораторы и наследование шаблонов. Поговорим о том, как регистрировать и проверять пользователей и что такое миграция базы данных.

Урок № 6 – Обработка исключений, создание классов и применение наследований в программе

На шестом уроке мы познакомимся с объектами памяти: классами и экземплярами. Узнаем, что такое методы в программе и наследование в программе, а также композиция классов. Мы попробуем обрабатывать классы исключений и обсудим работу с генерацией исключений.

Урок № 7 – Детальная работа с классами (углубленное программирование)

На седьмом занятии мы узнаем, что такое магические методы и как они используются. Также выясним, что такое итераторы. Обсудим использование контекстных менеджеров в программировании. Остановимся на том, как работать с дескрипторами. Узнаем, что такое метаклассы и как производить отладку и тестирование программы.

Подробнее о курсе Python →

Курс «Программирование на языке Python. Уровень 1. Базовый» — «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана

https://www.specialist.ru/course/python1-a
Стоимость: 20 200 ₽
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Программа курса

Модуль 1. Начало работы (4 ак. ч.)

Модуль 2. Управляющие конструкции (4 ак. ч.)

Модуль 3. Функции и коллекции (4 ак. ч.)

Модуль 4. Модули и пакеты (4 ак. ч.)

Модуль 5. Практическая работа (4 ак. ч.)

Модуль 6. Работа с файловой системой (4 ак. ч.)

Модуль 7. Исключения и обработка ошибок (4 ак. ч.)

Модуль 8. Регулярные выражения и основы синтаксического разбора (4 ак. ч.)

Модуль 9. Элементы функционального программирования (8 ак. ч.)

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Курс «Python базовый для детей и школьников 12-15 лет» — kodland

https://www.kodland.org/python-base
Стоимость: Нет информации
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На курсе ребенок с нуля изучит основы синтаксиса Python и Turtle, и применит новые знания в разработке игр.

Чему научатся дети

На практическом курсе по основам языка Python студенты изучат

  • Программирование на Python
  • Логика и алгоритмическое мышление
  • PyGame на базовом уровне
  • Принципы гейм дизайна
  • Дисциплина, проектная работа в команде, выступления
Подробнее о курсе Python →

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Роман Семенцов

Автор статьи. Ответственный за актуальный контент, текст и редактуру сайта. Эксперт по выбору профессии, курсов и профессий с 2016 года. Делюсь личным практическим опытом.

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