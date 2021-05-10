15+ лучших онлайн-курсов обучения Python разработчиков. Платные и бесплатные 2021-2022. Рейтинг, сравнение, цены.

В этом обзоре разберём ТОП онлайн-курсов Python. На курсах научат профессии «Разработчик Python» начинающих с нуля (включая трудоустройство), обучат языку программирования Python (он же «Питон») и фреймворку Django, научат разработке веб-сайтов, работать с базами данных, тестировать код, создавать простые и сложные модульные программы.
На практике научитесь писать программы и разрабатывать веб-приложения с индивидуальной помощью от наставника. За 12 месяцев станете востребованным разработчиком, даже если вы новичок в программировании. Опыт программирования не нужен. 80 000 рублей зарплата начинающего специалиста.
- Длительность 12 месяцев
- Пишем код с первого урока
- Командный дипломный проект
- Оперативная поддержка от преподавателей
Кому подойдёт этот курс
- Новички в коде
Тем, кто только решил стать программистом, но не выбрал, в какой сфере собирается работать. Python — язык универсальный.
- Начинающие разработчики
Тем, кто уже осваивает Python самостоятельно или по учебникам. Но некому задать вопрос и обратиться за помощью.
Чему вы научитесь
- Создавать простые и сложные модульные программы: от консольных скриптов до чат-ботов
- Тестировать код
- Оптимизировать старые и/или неудачные веб-приложения
- Работать с базами данных
- Понимать место Django в семействе веб-фреймворков
- Структурировать проект так, чтобы он был поддерживаемым
- Использовать промышленные средства разработки: Git, PyCharm
- Создавать соответствующие современным требованиям веб-приложения
Помощь в трудоустройстве
- Рекомендации по составлению портфолио и резюме
- Подготовка к собеседованию в компаниях-партнёрах
- Реальные заказчики на защите диплома
- Персональные консультации по развитию карьеры
Программа
Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.
- 31 тематический модуль
- 133 онлайн-урока
- Python Basic
- Python-фреймворк Django
- Python Advanced
- Веб-верстка
- Универсальные знания программиста
- Английский для IT-специалистов
- Система контроля версий Git
Профессиональные навыки:
- Python Core
- Чистый код
- Работа с внешними API мессенджеров
- Система контроля версий Git
- Async/await
- Парсинг сайтов, работа с изображениями и базами данных
- Работа с фреймворком Django
- Веб-вёрстка
Диплом Skillbox
Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.
- Обучение востребованной профессии с нуля за 8 месяцев
- Заработок от 60 000 руб./мес. в компании или на фрилансе
- Купите этот курс до 12 мая, получите бесплатно еще 4 программы и освойте больше полезных навыков
Как проходит обучение
Живое общение с экспертами-практиками
В курсе более 80% вебинаров с преподавателями: вы зададите вопросы по теме и быстро получите обратную связь. Записи занятий останутся в личном кабинете навсегда: вы сможете возвращаться к ним после обучения.
Много практики
После каждого урока вы потренируетесь на практических заданиях. Преподаватель оценит работу, даст обратную связь и подскажет, как сделать лучше.
Поддержка наставника
У каждого ученика есть наставник, который всегда на связи и помогает с домашними заданиями. Работа с наставником позволяет быстрее и лучше усвоить материал.
Программа
Вы начнете с основ и получите знания, необходимые для старта карьеры. Вас ждут актуальная программа, 2–3 вебинара в неделю и 2 месяца стажировки.
115 часов обучающего контента
228 часов практики
- Видеокурс Основы языка Python
- Базовый курс
- Основы языка Python
- Основы реляционных баз данных. MySQL
- Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс
- HTML/CSS. Интерактивный курс
- Базовый курс JavaScript
- Основы Django Framework
- Django Framework. Инструменты оптимизации
- Клиент-серверные приложения на Python
- Стажировка в GeekBrains
Помимо знаний и навыков вы получите:
Удостоверение о повышении квалификации
Мы работаем на основании государственной лицензии № 040485 и выдаём успешным выпускникам удостоверение, которое подтвердит ваши знания, а также сертификат.
Методические материалы
У вас останутся наработки преподавателей, фреймворки и методики, которые будет удобно использовать и после обучения.
Доступ к комьюнити
Вы познакомитесь с другими студентами и обменяетесь инсайтами. Наши выпускники поддерживают связь и после окончания обучения.
Ключевые навыки
- Валидная кроссбраузерная и блочная вёрстка сайтов
- Использование препроцессоров LESS
- Разработка с использованием Twitter Bootstrap
- Разработка программ на языке программирования Python как в процедурном, так и в объектно-ориентированном стиле
- Разработка системных скриптов с применением стандартных и сторонних библиотек (виртуальное окружение virtualenv)
- Опыт работы с JSON, HTTP
- Разработка собственного движка сайта
- Работа с файлами, базой данных MySQL и SQLite
- Знание основ синтаксиса языка SQL и проектирования базы данных
- Применение IDE и полезных приемов авто-проверки кода
- Делегация событиями и управление структурой DOM
- Знания внутреннего устройства интерпретатора JavaScript
- Внедрение шаблона проектирования MVC
- Проектирование логики веб-сайтов, успешная реализация эффективной авторизации и регистрации пользователей
- Создание быстрых и безопасных веб-сайтов
Отзывы на сайте.
- Освоив Python, вы сможете работать в разных областях: от разработки сайтов до игр и приложений
- Учим на практике — в вашем портфолио будет четыре полностью работоспособных проекта.
- Формат обучения – вебинары по вечерам и практика
- Диплом – о профессиональной переподготовке
Кому подойдёт курс
Новичкам
Учитесь под присмотром профессионалов. Вы получите структурированные знания, готовое портфолио и сможете пройти стажировку в крупной компании
Frontend-разработчикам
Python — отличное решение для разработки серверной части. Расширяйте знания — они помогут повысить вашу стоимость и продвинуться по карьерной лестнице
Backend-разработчикам
Python содержит много готовых библиотек и является прекрасной альтернативой PHP для быстрой разработки. Вы получите новые возможности развития в профессии и углубите свои навыки
Программа курса
- Основы языка программирования Python
- Git — система контроля версий
- Курсовой проект «Облачный архиватор»
- Английский язык для начинающих разработчиков
- Базы данных
- Python продвинутый
- Курсовой проект VKinder
- Django
- Курсовой проект «Интернет-магазин»
- Python в веб-разработке
Реализованные проекты
- Облачный архиватор
- Сервис знакомств
- Интернет-магазин
- Backend приложения для автоматизации закупок в розничной сети
- Приложение для финансового планирования
Ключевые навыки
- Работа с GIT и GitHub
- Работа с данными на Python
- Создание веб-сервисов на Django
- Работа с базами данных
- Работа с API сторонних сервисов
- Юнит-тестирование
- Работа с методами непрерывной интеграции — CI/CD
- Работа с ПО для автоматизации развёртывания и управления приложениями — Docker
- Знание SQL для работы с Python
Мы поможем с трудоустройством
Вас ждёт бесплатная программа трудоустройства Центра развития карьеры
Оформите резюме и сопроводительное письмо
Научитесь выгодно презентовать свои сильные стороны, чтобы получать больше откликов компаний
Узнаете, как найти работу
Познакомитесь с площадками для поиска работы, получите доступ к бирже проектов Нетологии, стажировкам и вакансиям партнёров
Подготовитесь к собеседованию
Научитесь рассказывать о себе последовательно и без стресса, правильно реагировать на вопросы работодателя и завершать беседу
Создадите портфолио
Научитесь оформлять портфолио так, чтобы работодателю было удобно изучать ваши работы и у него осталось хорошее впечатление
Научитесь работать на себя
Узнаете, где искать первых заказчиков, как выстраивать с ними коммуникацию и защитить свои права.
- Формат онлайн
- Уровень с нуля
- Длительность 15 месяцев
Для тех, кто хочет:
- Освоить программирование
- Устроиться на работу python-разработчиком
- Создавать свои веб-проекты
Освойте профессию Fullstack-разработчик на Python от SkillFactory
- Получите навыки за 15 месяцев
Научитесь программировать на Python и JavaScript и станьте фулстек-разработчиком. Вы изучите фреймворки Django и React, SQL, а также познакомитесь с DevOps-практиками и основами Linux.
- Начните карьеру сразу после обучения
Через 15 месяцев обучения наш карьерный центр поможет вам подготовиться к собеседованию и предложит несколько вакансий на выбор. Перед этим мы проконсультируем вас о состоянии рынка и предложим пройти имитацию технического интервью.
- Выполняйте проекты и экспериментируйте
На протяжении всего обучения вас будут сопровождать опытные менторы — разработчики с многолетним опытом. Они ответят на любой вопрос по теории, а также дадут подробную обратную связь по практическим заданиям и проектам.
- Учитесь в любом месте и в любое время
На этом онлайн-курсе мы проведём вас до уровня крепкого junior-специалиста: без отрыва от работы вы сможете изучить новую профессию и изменить свою карьеру. А фундаментальная база по основам computer science и теории алгоритмов поможет вам быстрее расти в профессиональном плане.
Получите одну из самых востребованных IT-профессий. Вы освоите Python, научитесь писать программы и веб-приложения. Реализуете 6 проектов для портфолио, а мы дадим гарантию трудоустройства.
- Длительность – 16 месяцев
- Результат – 6 проектов в портфолио
- Гарантия – Трудоустройство после обучения
- Формат обучения – Онлайн, 2 раза в неделю
Навыки после обучения:
- Программирование на Python
- Вёрстка сайтов на HTML, CSS, Bootstrap
- Frontend-разработка на JavaScript
- Создание сайтов на Django Framework
- Знание алгоритмов и структур данных
- Создание клиент-серверных приложений для десктопа
- Создание приложения с REST API
- Знание методологий Agile и Scrum
Программа обучения
Подготовка
- Видеокурс «Как учиться эффективно»
- Основы программирования Интерактивный курс
- Базовый курс
- Видеокурс Основы языка Python
Введение в backend-разработку
- Встреча с деканом факультета
- Основы языка Python
- Рабочая станция
- Основы реляционных баз данных. MySQL
- Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс
- Итоги четверти
Frontend и backend интернет-магазина
- HTML/CSS. Интерактивный курс
- Базовый курс JavaScript
- Основы Django Framework
- Django Framework. Инструменты оптимизации
- Django REST framework
- Итоги четверти
Сетевой чат
- Клиент-серверные приложения на Python
- Базы данных и PyQT
- Итоги четверти
Командная разработка выпускного проекта
- Архитектура и шаблоны проектирования на Python
- Командная разработка по методологии Agile/Scrum
- Итоги четверти
Курсы вне четверти
- Компьютерные сети. Интерактивный курс
- Продвинутый курс JavaScript
- Подготовка к поиску работы
- Подготовка к собеседованию Python-разработчика
- Методы сбора и обработки данных из сети Интернет
Дополнительные курсы от компаний-партнёров
- Автоматизация тестирования (Java)
- Информационная безопасность
- Машинное обучение на Python
- Авторизация в мессенджере через блокчейн
- Виртуальное окружение в Python
- Индивидуальное предпринимательство и фриланс
Вы научитесь программировать на востребованном языке, получите опыт в разработке и сможете начать карьеру программиста на Python.
- Длительность 6 месяцев
- Реальный проект в портфолио
- Обучение на практике
- Доступ к курсу навсегда
Чему вы научитесь
- Писать чистый код
Познакомитесь с синтаксисом Python, узнаете правила хорошего тона в программировании и научитесь писать лаконичный код, понятный вам и другим разработчикам.
- Понимать алгоритмы и структуры данных
Изучите основные алгоритмы и структуры данных и научитесь их реализовывать в Python. Узнаете, как оценивать сложность алгоритмов.
- Создавать программы на Python
Научитесь создавать программы на Python в разных стилях: императивном, объектном и функциональном.
- Работать с сетью
Поймёте, как устроено клиент-серверное взаимодействие, научитесь работать с GET- и POST-запросами.
- Тестировать код
Освоите методы отладки и тестирования — сможете находить и исправлять ошибки в своём или чужом коде. Научитесь пользоваться библиотекой requests.
Как проходит обучение
- Изучаете тему
В курсе — практические видеоуроки.
- Выполняете задания
В том темпе, в котором вам удобно.
- Работаете с преподавателем
Закрепляете знания и исправляете ошибки.
- Защищаете дипломную работу
И дополняете ею своё портфолио.
Программа
Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.
- 31 тематический модуль
- 133 онлайн-урока
- Введение
- Основы работы с Python
- Операторы, выражения
- Условный оператор if, ветвления
- Условный оператор if: продолжение
- Цикл while
- Цикл for: циклы со счётчиком
- Цикл for: особенности работы с range
- Цикл for: работа со строками
- Вложенные циклы
- Числа. Типы int и float
- Функции: начало
- Особенности float
- Установка и настройка IDE
- Базовые коллекции. Списки
- List: Методы работы со списками
- Представления списков
- Базовые коллекции. Строки
- Базовые коллекции. Словари
- Базовые коллекции. Кортежи
- Функции: продолжение
- Работа с файлами
- Исключения: работа с ошибками
- Введение в ООП
- Основные принципы ООП
- Итераторы и генераторы
- Декораторы: базовый уровень
- Углублённая работа с классами и встроенные декораторы
- Декораторы: продвинутый уровень
- Функции: Конец
- Библиотеки для работы с данными
- Бонусный модуль. Основы работы с сетью
На практике научитесь писать программы и разрабатывать веб-приложения с индивидуальной помощью от наставника. За 12 месяцев станете востребованным разработчиком, даже если вы новичок в программировании. Начните учиться бесплатно!
- Бесплатный доступ к трём модулям
- Пишем код с первого урока
- Командный дипломный проект
- Оперативная поддержка от преподавателей
- Запишитесь на двухнедельный курс и изучите основы разработки на Python
- Создайте планировщик задач и Telegram-бот — даже если раньше не программировали
- Вебинары, домашние задания и тесты
- Уровень с нуля
- Стоимость – бесплатно
Что даст вам курс
Поймёте основы разработки
Познакомитесь с веб-разработкой, разберётесь в понятиях backend- и frontend-разработки
Узнаете возможности Python
Разберётесь, где используется Python, и сможете выбрать подходящее направление. Поймёте, какие перспективы в карьере дает знание этого языка
Погрузитесь в Python в интенсивном режиме
Познакомитесь с синтаксисом и логикой работы языка, научитесь работать с данными и изучите базовые конструкции
Программа курса
6 часов теории и 15 часов практики
- Знакомство с Python и его возможностями
- Первая программа
- Функции. Разработка приложения ToDo
- Создаём первого Telegram-бота
- Превращаем программу ToDo в бота
- Вопросы и ответы
- Научитесь самостоятельно создавать сайты и веб-приложения на Python и JavaScript
- Выполните 7 проектов для портфолио и решите больше 200 практических задач
- Сможете искать работу и проходить собеседования уже с середины обучения
- Формат обучения – онлайн-занятия 2–3 раза в неделю + домашние работы
- Уровень – с нуля
- Диплом – о профессиональной переподготовке установленного образца
Что вы будете уметь после обучения
- Верстать сайты в HTMLи CSS
- Разрабатывать клиентскую часть сайта на JavaScriptи React
- Работать с изменениями кода проекта с помощью Gitи GitHub
- Решать задачи на Pythonи разрабатывать сайты при помощи фреймворка Django
- Применять принципы клиент-серверного взаимодействия и работать с базами данных
- Работать с APIсторонних сервисов и проводить Unit-тестирование
Ключевые навыки
- Вёрстка сайтов в HTML и CSS
- Frontend-разработка на JavaScript и React
- Работа с изменениями кода проекта с помощью Git и GitHub
- Решение универсальных задач с использованием Python
- Разработка сайтов с помощью фреймворка Django
- Применение принципов клиент-серверного взаимодействия
- Работа с базами данных с ипользованием SQLAlchemy и PostgreSQL
- Работа с API сторонних сервисов
- Unit-тестирование при помощи PyTest и Jest
Python — универсальный язык. Он входит в пятерку самых используемых на GitHub. На Python написан основной код игр World of Tanks, Battlefield 2 и Civilization 4. Intel, Cisco и HP используют этот язык, чтобы автоматизировать тестирование софта и веб-интерфейсов. Python любят инди-разработчики и сотрудники Google, Facebook, Яндекса. Он ускоряет научные расчеты и обработку больших данных.
Познакомьтесь с языком на практике — запишитесь на интенсив “Python для начинающих” и создайте небольшую игру за 2 часа! Python работает на всех популярных платформах. Вы можете переносить свои разработки из Windows в Linux или наоборот без изменения кода.
Чему Вы научитесь
- Устанавливать интерпретатор Python и инструменты разработчика;
- Подключать библиотеку Turtle;
- Работать с 2D-графикой;
- Реализовывать игровую логику и клиент-серверное взаимодействие.
Что Вы получите
- Видеозаписи всех онлайн-занятий
- Методички и практические задания
- Общение с одногруппниками
- Сертификат об окончании обучения
Цели курса
Научиться писать на Python с нуля
В течение курса вы изучите Python и популярные фреймворки и научитесь решать широкий спектр задач с помощью данного языка.
Создать портфолио проектов
В процессе курса вы создадите несколько проектов, которые можно будет показать потенциальным работодателям / клиентам.
Трудоустроиться
По завершении курса вы сможете устроиться middle или junior разработчиком
на Python.
Программа обучения
Ниже вы можете посмотреть полную программу обучения с описаниями всех тем.
- Введение в курс. Настройка рабочей среды, знакомство с популярными библиотеками
- Основы python. Переменные, ввод / вывод, условия, циклы
- Последовательности. Строки, списки, множества, словари
- Функции. Параметры, области видимости, lambda-функции
- Модули, библиотеки, пакеты. Git
- Тестирование функций с pytest
- Работа с файлами. Кодировки, сериализация данных, json
- Генераторы, тернарные операторы, исключения, декораторы
- Основы объектно-ориентированного программирования. Принципы ООП
- Тестирование классов с unittest, pytest
- ООП. Магические методы, утиная типизация, статические методы
- REST запросы с requests. Работа с API
- Основы HTML/CSS. Bootstrap
- Парсинг HTML
- Создание ботов для Telegram
- Веб-сайт на Flask. MVC
- Основы реляционных баз данных. Sqlite, PostgreSql
- Object Relational Mapping (ORM), SQLAlchemy
- Множественное наследование, дескрипторы, метаклассы, слоты
- Веб-сайт на Django. Django ORM
- Django Forms
- Class-based views (CBV). Наследование моделей
- Работа с пользователями. Регистрация, авторизация, система прав
- Тестирование в Django и Flask. Генерация данных с mixer
- Пагинация, шаблонные фильтры, сигналы. Менеджеры и магические методы моделей. Контекстные процессоры
- Оптимизация сайта на Django. Основные инструменты, кэширование. Основные команды linux
- Развертывание сайтов на Flask, Django. Wsgi, gunicorn, nginx. Безопасность
- Введение в веб-сервисы. Django REST Framework
- Создание веб-сервиса. Проектирование web-api
- Создание контейнеров для web-приложений
Вы будете знать:
- понятия и определения программирования
- методологии программирования
- основы проектирования баз данных
- алгоритмы написания программ для решения наиболее часто встречающихся задач
- синтаксис и структуру данных языка Python
Вы будете уметь:
- переводить свои идеи в работоспособный код, решать сложные задачи бизнес-логики
- использовать модули стандартной библиотеки Python
- создавать свои объекты на Python и ими пользоваться
- создавать, тестировать и прототипировать микросервисы на примере создания полноценного веб-приложения
ПРОГРАММА
Модуль 1. Базис
- Введение. Интерпретатор. Получение справки. Модули
- Ввод и вывод. Среда выполнения, параметры интерпретора, сеансы
- Строки, списки, кортежи, словари (+множества)
- Итерации и циклы, функции, генераторы, lambda (+сопрограммы)
- Объекты и классы, объекты функций
- Модули, пакеты и дистрибутивы
- Декораторы. Исключения
- Тестирование, отладка, оптимизация
Модуль 2. Стандартная библиотека
- Встроенные функции и типы
- Структуры данных
- Встроенные исключения
- Функции стандартной библиотеки
Модуль 3. Python объектно-ориентированное программирование
- Основные понятия, классы, инкапсуляция данных
- Конструкторы, перегрузка операций
- Множественное наследование, полиморфизм, абстрактные классы, метаклассы, обработка исключений
- Динамические структуры данных
- Проектирование приложений на базе Шаблонов Проектирования (Design Patterns)
- Принципы классификации паттернов проектирования
- Паттерны проектирования классов и обьектов
- Архитектурные системные паттерны
Разработчик Python. Углубленный уровень
Best Practice по решению прикладных задач и освоению инструментов, применяемых программистом при разработке инфраструктурных решений, веб-приложений, систем контроля качества и аналитических систем.
После прохождения курса у вас будет:
— 9-12 (в зависимости от желания выполнять опциональные задания) выполненных ДЗ на все темы курса,
— 1 мини веб-проект,
— богатый список литературы и референсов для ознакомления и углубления знаний программистов,
— код и материалы занятий, соединенные вместе в виде jupyter-ноутбуков,
— видеозаписи всех вебинаров занятий,
— проектная работа на интересную вам тему Сравнительная таблица курсов Python. Базовый курс, Python. Продвинутый курс и Web Python.
Практический онлайн-курс по Python: от Git и алгоритмов до django и unit-тестирования. Вы получите все необходимые навыки и знания для старта работы в Python программировании (Junior Python Developer). Последнее обновление курса – Апрель 2021 года.
Курс составлялся на основе вакансий и требований компаний к python-разработчикам. Всё необходимое добавили, ненужное убрали – вам осталось посмотреть, всё выполнить и получить профессию. Сложность повышается поэтапно, поэтому вы можете учиться и без начальной подготовки в этой сфере.
Ваши кураторы – действующие python-разработчики. В процессе обучения они будут помогать с вашим проектом, корректировать действия и давать советы на основе своего опыта.
На курсе вы получите базовые навыки объектно-ориентированного программирования, познакомитесь с базовыми элементами языка Python. Вы научитесь создавать объектно-ориентированные приложения на языке Python, сможете выполнять первичную обработку данных на языке Python, ориентироваться в стандартной библиотеке языка Python.
Python — один из самых популярных языков программирования для начинающих программистов из-за своего простого в освоении синтаксиса. Он входит в список наиболее востребованных на сегодняшний день языков программирования (по данным Stack Overflow), обходя Java, C, C++ и R. Высококвалифицированные преподаватели Учебного центра Softline научат вас основам программирования на Python и объяснят, как пользоваться фреймворками. Вы обучитесь работе со стандартными и расширенными библиотеками, основными алгоритмами и структурами данных.
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ
Уроки программирования на Питон 3 с нуля формируют у учеников устойчивые навыки работы с языком, а также развивают логическое мышление.
Пройдя обучение, вы научитесь:
- Устанавливать и запускать интерпретатор Python.
- Работать со встроенными типами данных.
- Создавать и изменять файлы в разных кодировках.
- Работать с кортежами, списками и словарями.
- Избегать и исправлять распространенные синтаксические и логические ошибки.
- Перехватывать и обрабатывать исключения.
- Управлять потоком выполнения программ.
- Использовать циклы для обхода списков, словарей и файлов.
- Проектировать и использовать функции для решения разных типов задач.
- Работать с модулями и библиотеками.
- Создавать виртуальные окружения и устанавливать новые пакеты.
- Создавать собственные классы и объекты.
Освой Python и стань востребованным и высокооплачиваемым программистом.
После окончания курса вы сможете
- Освоить ведущий язык программирования, на котором написаны коды игры World of Tanks, активно применяемый в разных областях;
- Успешно работать с 2D-графикой;
- Использовать и подключать библиотеку Turtle;
- Написать программу под собственные задачи;
- Создать свой проект с учетом всех индивидуальных задач и запустить его в работу.
Программа курса по Python
Урок № 1 – Знакомство с программой, интерфейс
На первом уроке вы узнаете, где используется программное приложение и какие задачи оно решает. Приведем список существующих аналогов и их сравнительные характеристики. Расскажем об особенностях программного приложения, обсудим тонкости работы с ним. Благодаря этому уроку, вы начнете знакомство с программой.
Урок № 2 – Обзорный урок: основы программирования
На втором занятии мы поучимся мыслить, «как машина» – поговорим о языке программирования и языке команд. Вы узнаете, как поставить и передать задачу компьютеру. Мы разберем, что такое блок-схемы и примеры компьютерного решения простейших задач. Вы познакомитесь с основными понятиями в программировании: циклом, логикой, переменными, выражениями, базами данных, операторами, условиями и т.д.
Урок № 3 – Основы программирования в Python
На третьем уроке у нас состоится знакомство с базовыми типами: численными, логическими, строками, байтовыми строками и объектом None. Также мы рассмотрим переменные, типы данных и функции. Остановимся на ветвлении и циклах, а также на управлении потоком. Вы узнаете, какие в программе есть модули и пакеты. Еще мы выясним, что такое виртуальное окружение. После этого урока вы сможете написать бота.
Урок № 4 – Функциональное программирование
На четвертом занятии мы поработаем со списками и кортежами, затем изучим словари и множества. Рассмотрим использование функций и файлов. Выясним, что такое функциональное программирование. Определим, что такое декораторы и генератор. После этого занятия вы сможете добавить в бота функционал.
Урок № 5 – Веб-программирование
На пятом занятии вы узнаете, что такое HTML и CSS. Мы рассмотрим применение BeautifulSoup и Bootstap. Попрактикуемся в работе с ботами: что такое рефакторинг и зависимости. Коснемся документации и работы с диалогами. Узнаем, зачем делают анализ данных, познакомимся с реляционными базами данных и их использованием. Выясним, что такое управление правами доступа, декораторы и наследование шаблонов. Поговорим о том, как регистрировать и проверять пользователей и что такое миграция базы данных.
Урок № 6 – Обработка исключений, создание классов и применение наследований в программе
На шестом уроке мы познакомимся с объектами памяти: классами и экземплярами. Узнаем, что такое методы в программе и наследование в программе, а также композиция классов. Мы попробуем обрабатывать классы исключений и обсудим работу с генерацией исключений.
Урок № 7 – Детальная работа с классами (углубленное программирование)
На седьмом занятии мы узнаем, что такое магические методы и как они используются. Также выясним, что такое итераторы. Обсудим использование контекстных менеджеров в программировании. Остановимся на том, как работать с дескрипторами. Узнаем, что такое метаклассы и как производить отладку и тестирование программы.
Программа курса
Модуль 1. Начало работы (4 ак. ч.)
Модуль 2. Управляющие конструкции (4 ак. ч.)
Модуль 3. Функции и коллекции (4 ак. ч.)
Модуль 4. Модули и пакеты (4 ак. ч.)
Модуль 5. Практическая работа (4 ак. ч.)
Модуль 6. Работа с файловой системой (4 ак. ч.)
Модуль 7. Исключения и обработка ошибок (4 ак. ч.)
Модуль 8. Регулярные выражения и основы синтаксического разбора (4 ак. ч.)
Модуль 9. Элементы функционального программирования (8 ак. ч.)
На курсе ребенок с нуля изучит основы синтаксиса Python и Turtle, и применит новые знания в разработке игр.
Чему научатся дети
На практическом курсе по основам языка Python студенты изучат
- Программирование на Python
- Логика и алгоритмическое мышление
- PyGame на базовом уровне
- Принципы гейм дизайна
- Дисциплина, проектная работа в команде, выступления