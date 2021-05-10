15+ лучших онлайн-курсов обучения Python разработчиков. Платные и бесплатные 2021-2022. Рейтинг, сравнение, цены.

Обучение востребованной профессии с нуля за 8 месяцев

Заработок от 60 000 руб./мес. в компании или на фрилансе

Купите этот курс до 12 мая, получите бесплатно еще 4 программы и освойте больше полезных навыков





Как проходит обучение

Живое общение с экспертами-практиками

В курсе более 80% вебинаров с преподавателями: вы зададите вопросы по теме и быстро получите обратную связь. Записи занятий останутся в личном кабинете навсегда: вы сможете возвращаться к ним после обучения.

Много практики

После каждого урока вы потренируетесь на практических заданиях. Преподаватель оценит работу, даст обратную связь и подскажет, как сделать лучше.

Поддержка наставника

У каждого ученика есть наставник, который всегда на связи и помогает с домашними заданиями. Работа с наставником позволяет быстрее и лучше усвоить материал.



Программа

Вы начнете с основ и получите знания, необходимые для старта карьеры. Вас ждут актуальная программа, 2–3 вебинара в неделю и 2 месяца стажировки.

115 часов обучающего контента

228 часов практики

Видеокурс Основы языка Python

Базовый курс

Основы языка Python

Основы реляционных баз данных. MySQL

Алгоритмы и структуры данных на Python. Базовый курс

HTML/CSS. Интерактивный курс

Базовый курс JavaScript

Основы Django Framework

Django Framework. Инструменты оптимизации

Клиент-серверные приложения на Python

Стажировка в GeekBrains

Помимо знаний и навыков вы получите:

Удостоверение о повышении квалификации

Мы работаем на основании государственной лицензии № 040485 и выдаём успешным выпускникам удостоверение, которое подтвердит ваши знания, а также сертификат.

Методические материалы

У вас останутся наработки преподавателей, фреймворки и методики, которые будет удобно использовать и после обучения.

Доступ к комьюнити

Вы познакомитесь с другими студентами и обменяетесь инсайтами. Наши выпускники поддерживают связь и после окончания обучения.

Ключевые навыки

Валидная кроссбраузерная и блочная вёрстка сайтов

Использование препроцессоров LESS

Разработка с использованием Twitter Bootstrap

Разработка программ на языке программирования Python как в процедурном, так и в объектно-ориентированном стиле

Разработка системных скриптов с применением стандартных и сторонних библиотек (виртуальное окружение virtualenv)

Опыт работы с JSON, HTTP

Разработка собственного движка сайта

Работа с файлами, базой данных MySQL и SQLite

Знание основ синтаксиса языка SQL и проектирования базы данных

Применение IDE и полезных приемов авто-проверки кода

Делегация событиями и управление структурой DOM

Знания внутреннего устройства интерпретатора JavaScript

Внедрение шаблона проектирования MVC

Проектирование логики веб-сайтов, успешная реализация эффективной авторизации и регистрации пользователей

Создание быстрых и безопасных веб-сайтов

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